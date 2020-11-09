Лидер Ирана высмеял Трампа и выборы президента в США

9-11-2020, 11:06

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Лидер Ирана поиздевался над действующим президентом США Дональдом Трампом и самим процессом выборов в стране, поскольку подсчет голосов продолжается на фоне прозвучавших заявлений о фальсификации результатов голосования.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не смог отказать себе в удовольствии еще раз не «уколоть» Дональда Трампа и демократические принципы страны.

«Какое зрелище! Говорят, что это самые фальсифицированные выборы в истории США. Кто это сказал? Президент, который в настоящее время находится у власти. Его соперник Джо Байден говорит, что Трамп намеревается сфальсифицировать выборы! Таковы электорат и демократия в США», - написал Али Хаменеи в своем Твиттер.



С похожим заявлением Верховный лидер Ирана выступил несколько дней назад. Еще до дня голосования он предупредил, что грядут самые фальсифицированные в истории США выборы.

Напомним, подсчет голосов в Штатах продолжается. Предполагается, что с учетом судебных разбирательств результаты выборов президента в США 3 ноября сего года будут оглашены где-то вначале декабря.

Трамп уже подал в суд на и оспаривает результаты голосования в трех штатах, заявив, что имели место мошеннические действия.

По последней информации из США, на выборах президента лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. У него 264 голоса выборщиков из необходимых 270 для победы. В то же время у Трампа 214 голосов выборщиков и шансы на победу также есть, хотя уже и призрачные. Сейчас на кону стоят голоса еще 60 выборщиков.

Бюллетени обрабатывают так долго потому, что из-за пандемии почти 100 миллионов американцев голосовали по почте или досрочно.

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