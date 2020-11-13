В Турции курить на улицах и остановках запретили из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры были из-за пандемии коронавируса введены в Турции. Сообщается, что теперь в общественных местах страны запрещено курить — причем это касается как местных жителей, так и туристов.

О новых ограничительных мерах, принятых в Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что власти Турции запретили курение на улицах и остановках общественного транспорта. Ограничения действуют не только для местного населения, но и для прибывших вновь туристов. Причиной введения такого ограничения называется ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и увеличение ежедневно регистрируемых случаев заболевания на коронавирус.

«По изданному ранее циркуляру, во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений, однако в процессе курения в таких местах люди снимают маски, чтобы начать курить. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение в местах массового скопления людей и остановках общественного транспорта», - сообщается в МИД Турции.

Отмечается, что для местного населения Турции данное ограничение не вызвало большой дискомфорт. Большинство турецких граждан исповедуют ислам, согласно которому запрещено употребление алкоголя и курение.