Deutsche Bank предлагает ввести налог в 5% для работников на удаленке

Сегодня, 16:30

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Deutsche Bank предлагает ввести налог в 5% для работников на удаленке

Deutsche Bank предложил ввести налог в 5% для работников на удалёнке, сообщает BBC News.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank выступил с инициативой нового налога. Его руководители хотят узаконить налог для сотрудников, трудящихся в удаленном формате. Штатные аналитики подсчитали, что оптимальной ставкой этого налога будет 5%. Причем собранными от этого деньгами хотят поддерживать тех сотрудников, у кого возможности работать удаленно дома нет.

Если говорить о США, здесь в среднем удаленный работник получает 55 тыс. долларов в год, поэтому 5-процентный налог будет примерно 10 долларов в рабочий день. И эта сумма соизмерима с той, которую приходится тратить неудаленному сотруднику на дорогу туда-обратно и перекусы в течение дня.

В Великобритании при среднегодовой зарплате удаленщика 35 тыс. фунтов стерлингов, в сутки налог бы составил порядка 7 фунтов. В Германии же в среднем это будет 7,5 долларов за рабочий день.

По словам стратега Deutsche Bank Люка Темплмана, налог нужно было бы вводить все равно, просто коронавирус «наглядно» показал его необходимость. Ведь ситуация сейчас такова, что те, кто работает дома - остаются в выигрыше. А те, кто вынужден добираться на работу в офисы, рискуют доходами и здоровьем. Причем, как говорят экономисты, удаленные сотрудники вносят в экономику меньше, но получают выгоды больше.

По мнению тех же экономистов, прежде всего больше пользы от налога должны получить самые бедные трудящиеся. Например, для США это те, что зарабатывает в год менее 30 тыс. долларов, в Германии - менее 12,5 тыс. евро. Для таких людей нужно задуматься о введении специальных грантов.

В России же хотят помочь работникам удаленного формата, возмещая их затраты на электроэнергию, амортизацию компьютерной техники и другие расходы, так или иначе связанные с трудовыми обязанностями.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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