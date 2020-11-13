Renault презентовал обновленные Kangoo и Express

Сегодня, 14:10

Анна Лисова

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Renault презентовал обновленные Kangoo и Express

В 2021 году французский бренд Renault обещает вывести на рынок новые версии Renault Kangoo и Renault Express.

Как стало известно изданию Информинг.Ру, появится в продаже и электрическая версия Renault Kangoo.

Нынешняя версия Renault Kangoo относится ко второму поколению и продается с 2007 года. Новый вариант, утверждают разработчики, будет отвечать современным тенденциям в дизайне. Что же касается Renault Express, то его эксперты назвали более современной версией Renault Dokker.

Renault Kangoo будет доступен в нескольких вариантах. У коммерческой двери будет раздвижная дверь, открывающая проем в 1,42 метра, а также «дополнительный пол», что позволит перевозить длинные предметы. 

Выпускаться Kangoo будет с новой приборной панелью, которую оснастили дисплеем. Коммерческая версия Kangoo будет доступна в двух вариантах длины и оснащена как механической, так и автоматической коробкой передач на выбор.

Информации о том, какими моторами укомплектуют Kangoo, пока нет. Но уже известно, что будет выпускаться и электрическая версия Kangoo ZE.

Renault Dokker обновился до Renault Express. Выпускаться будет несколько вариантов этого автомобиля. Известно, что его грузовая версия будет иметь отсек объемом в 3,3 кубометра. Его некоторые автомобильные эксперты считают менее удобным из-за ряда технических особенностей, тем не менее, и у данной модели найдутся покупатели, уверены его разработчики. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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