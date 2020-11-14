В Корее птичьим гриппом заболели четыре человека в 2020 году

Как сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на местное Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства, в Южной Корее в этом году подтвержден уже 4 случай инфицирования вирусом птичьего гриппа H5N8. Причем этот штамм высокопатогенен. Отмечается, что штамм был выявлен в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо в утином помете.

Южнокорейские власти подозревают, что возможно инфицирование еще в шести случаях - сейчас взяты образцы на анализ. Результаты обещают обнародовать через несколько дней.

Несколько лет назад, в 2016 году этот штамм вызвал массовую эпизоотию, в которую пало 38 млн голов домашней птицы. В результате в Южной Корее начался продуктовый дефицит и повышение цен на продукты.

Ранее СМИ писали, что вспышку птичьего гриппа зафиксировали и в Казахстане - в регионе, граничащим с РФ. Власти уже провели в том районе все необходимые в этом случае мероприятия, в том числе и по уничтожению птиц.