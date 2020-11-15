Военнослужащие армии Арцаха решили остаться на боевых позициях

В армии Арцаха заявили о том, что не намерены покидать свои позиции, что идет вразрез с договоренностями, достигнутыми ранее между Арменией и Азербайджаном при содействии РФ.
Оборонное ведомство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что армия Арцаха остается на своих позициях и не будет покидать их. Выводить своих военнослужащих из районов, которые по условиям договоренностей между Ереваном, Баку и Москвой, переходят под контроль Азербайджана, НКР не намерена.
И это ставит под угрозу урегулирование карабахского конфликта, о чем уже говорят эксперты. В случае если выход из данной ситуации найден не будет, в конфликт может прямо вмешаться Турция, о чем уже предупреждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Стоит отметить, что уже до 15 ноября один из районов НКР должен быть полностью освобожден от сил Армении и Арцаха. В случае если это не произойдет, то все договоренности о мирном урегулировании карабахского конфликта могут утратить силу.
Ранее стало известно, что российский миротворческий контингент уже отправлен в Нагорный Карабах. Согласовано, что наблюдать за выполнением мирных договоренностей будут 1960 российских военнослужащих.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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