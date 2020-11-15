Военнослужащие армии Арцаха решили остаться на боевых позициях

В армии Арцаха заявили о том, что не намерены покидать свои позиции, что идет вразрез с договоренностями, достигнутыми ранее между Арменией и Азербайджаном при содействии РФ.

Оборонное ведомство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что армия Арцаха остается на своих позициях и не будет покидать их. Выводить своих военнослужащих из районов, которые по условиям договоренностей между Ереваном, Баку и Москвой, переходят под контроль Азербайджана, НКР не намерена.

«Активно распространяющиеся в Интернете слухи о том, что личный состав воинской части «Ехникнер» должен покинуть свои позиции, против чего якобы выступает командир Карен Джалавян, не соответствуют действительности. Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают нести боевое дежурство на данном участке», - заявил глава Минобороны Арцаха.

И это ставит под угрозу урегулирование карабахского конфликта, о чем уже говорят эксперты. В случае если выход из данной ситуации найден не будет, в конфликт может прямо вмешаться Турция, о чем уже предупреждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что уже до 15 ноября один из районов НКР должен быть полностью освобожден от сил Армении и Арцаха. В случае если это не произойдет, то все договоренности о мирном урегулировании карабахского конфликта могут утратить силу.

Ранее стало известно, что российский миротворческий контингент уже отправлен в Нагорный Карабах. Согласовано, что наблюдать за выполнением мирных договоренностей будут 1960 российских военнослужащих.