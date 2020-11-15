В США назвали три главных ошибки американской разведки в Карабахе

Американский журнал The National Interest рассказал о трех серьезных ошибках, которые допустила во время последней карабахской войны американская разведка. Из-за этих промахов спецслужб, как подчеркивается, позиции США в Карабахе существенно ослабли.

Первое и главное, в чем издание укоряет разведку - неосведомленность. Странно, но факт - американские власти известием о разгоревшейся в Нагорном Карабахе войне были настигнуты врасплох.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что когда конфликт был еще в проекте, Баку, вне всякого сомнения, обсуждал его с Анкарой. Скорее всего, в контексте оказываемой военной помощи.

Может ли быть такое, что разведка была не в курсе того, что готовится война на Кавказе. Похоже, что так, констатирует издание. Хотя в Госдепе могли и проигнорировать доклады разведчиков о готовящейся войне.

Второй провал разведки в том, что она не смогла просчитать такой вариант развязки - а именно введение в регион российского миротворческого контингента.

The National Interest предполагает, что Штаты по старинке полагались на Минскую группу ОБСЕ, тогда как Путин «просто увидел возможность ввести в регион российские войска и воспользовался ею».

Притом, пишет издание, детали переговоров между хозяином Кремля и Эрдоганом до сих пор неизвестны. И это то, что разведка тоже должна знать, ибо они касались раздела сфер влияния, в том числе за пределами НКР. Авторы журнала склоняются к мысли, что Эрдоган с большой вероятностью дал согласие на усиление присутствия РФ в Идлибе в обмен на поддержку позиции Анкары по результатам конфликта в Нагорном Карабахе. Проще говоря, территории для Баку и мир Эрдоган выторговал за сирийский Идлиб.

В том, что интересам США в регионе нанесен огромный урон, виновата американская разведка, полагает журнал. Особенно остро это воспринимается потому, что влияние России выросло, в том числе в Азербайджане. Вырос и авторитет Турции...