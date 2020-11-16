Toyota отзывает в России более 69 тысяч проданных автомобилей

Toyota отзовет в России более 69 тысяч проданных автомобилей.

Как сообщили на сайте Росстандарта, компания Toyota планирует в ближайшее время отозвать по всему миру более 5 млн своих автомобилей. Отмечается что причиной такого решения стали выявленные проблемы топливных насосов у огромного числа автомобилей этой марки. В частности, одна из запчастей насоса сделана из материала с пониженной плотностью и поэтому она склонна к поверхностному растрескиванию.

Как отметили в самой компании, жалобы на проблемы с насосами стали поступать со всего мира, причем это касается не только последних новинок бренда, но и автомобилей постарше возрастом. Автолюбители рассказывают, что на высоких оборотах топливные насосы не работают. Ручная подача топлива тоже фактически не помогает.

Отмечается, что если автомобиль подпадает под отзывную программу, владелец должен связаться с дилерским центром и посетить его. Там бесплатно должны заменить топливные насосы.