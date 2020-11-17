В Боливии произошла новая вспышка вируса Чапаре

Сегодня, 13:35

Ольга Громова

0

Image 16+
В Боливии произошла новая вспышка вируса Чапаре

В Боливии снова обнаружили новое смертельно опасное заболевание, похожее на лихорадку Эбола, которое вызывает вирус Чапаре.

Впервые патоген был выявлен в 2004 году в провинции, именем которым его и назвали, это в 370 милях на восток от столицы страны Ла-Паса.

Вспышка вируса Чапаре была зафиксирована в 2019 году. Исследователи общественного здравоохранения реконструировали путь, по которому он тогда передавался от человека к человеку, переходя от первого пациента к нескольким медработникам.

Вирус Чапаре переносится грызунами и он очень смертоносен - умирают трое из пяти зараженных.

«Мы не думаем, что этот вирус будет представлять серьезную угрозу всему миру, - говорит доктор Дэн Бауш, президент Американского общества тропической медицины и гигиены. - «Опасность, которая исходит, должны осознавать путешественники и туристы, отправляющиеся в Боливию».

Симптомы вируса Чапаре могут включать в себя жар, головную боль, боль в животе, сыпь и кровотечение из десен. Геморрагическая лихорадка, которую вызывает этот вирус, в конечном итоге способна вызвать опасную для жизни органную недостаточность и кровотечение.

Лечения для вируса Чапаре, кроме внутривенного введения жидкостей и поддерживающей терапии, не существует.

О новой вспышке смертельного заболевания в Боливии стало известно в минувший понедельник, 16 ноября.

Вспышка началась с 65-летнего фермера из деревни Каранави, который занимается выращиванием риса. Вероятно, как считает эпидемиолог Кейтлин Коссабум, он контактировал с продуктами жизнедеятельности грызунов. Эпидемиологическое расследование показало, что от него заразился 25-летний врач, который ухаживал за больным.

48-летний фельдшер, работавший на машине скорой помощи, которая доставила врача в больницу Ла-Паса, стал следующим человеком в цепочке заражения. Человеку потребовалась сердечно-легочная реанимация. У работника, который занимался реанимационными мероприятиями, симптомы вирусного заражения тоже проявились спустя 16 дней.

Гастроэнтеролог в рамках лечения провел фельдшеру эндоскопию. Спустя 14 дней симптомы заражения появились и у этого врача.

Первоначальный пациент, деревенский врач и гастроэнтеролог умерли от вируса Чапаре. Врач скорой помощи и пятый пациент - сельскохозяйственный рабочий из Каранави - пережили заражение и выздоровели.

Представители здравоохранения Боливии сейчас исследуют крыс, ловушки для которых расставлены по всей территории страны. Генетическое тестирование продемонстрировало, что именно крысы и являются носителями вируса Chapare. Самый большой риск заразиться - от человека к человеку. В то же время можно вирус подхватить и через злаковые.

Медики настоятельно советуют мыть руки после промывания риса.

«Вирус может быть в рисе до того, как вы его приготовите, и если вы готовите рис, загрязненный мочой грызунов, вы можете заразиться. Но если вы употребляете термически обработанный рис, вы ничем не рискуете и не можете заразиться», - пояснил доктор Бауш.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Боливии произошла новая вспышка вируса Чапаре

Сегодня, 13:35

Десятки людей заразились коронавирусом в штаб-квартире ВОЗ

Вчера, 21:50

В США назвали три главных ошибки американской разведки в Карабахе

15-11-2020, 20:45

В Корее птичьим гриппом заболели четыре человека в 2020 году

14-11-2020, 16:40

Фармкомпания Pfizer продала более 80% запасов вакцины от коронавируса COVID-19

13-11-2020, 20:35

Лидер Ирана высмеял Трампа и выборы президента в США

9-11-2020, 11:06

ISW: Турция демонстрирует России свою готовность к войне в Крыму

5-11-2020, 20:41

Страхи перед очередным тотальным локдауном поражают мировые рынки

29-10-2020, 00:53

Newsweek: 600 группировок, связанных с Китаем, вмешиваются в дела США

28-10-2020, 08:28

Хорошо политое тутовое дерево спасло дом австралийца в Новом Южном Уэльсе от лесного пожара

27-10-2020, 09:11

В Исландии показали бургер и картошку фри, которую купили 10 лет назад в McDonalds

4-11-2019, 10:21

Кыргызские военные потеряли три ракеты в Казахстане

6-10-2019, 14:24

В США муж отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

4-10-2019, 11:10

Елизавета II шесть раз нарушала королевский протокол

8-09-2019, 13:41

Столицу Канады атаковали пьяные еноты

7-09-2019, 16:37

В США женщина нашла алмаз во время просмотра обучающего видео на YouTube

22-08-2019, 10:24

В Чернобыле нашли гигантские грибы, которые нельзя собирать (фото)

13-08-2019, 22:52

Что происходит в Киргизии с Атамбаевым

8-08-2019, 10:55

Эксперты озвучили 4 возможные сценария начала Третьей мировой войны

5-08-2019, 12:40

В Казахстане временно отключат телевидение и радио

30-07-2019, 09:12

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров