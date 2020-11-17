В Боливии произошла новая вспышка вируса Чапаре

В Боливии снова обнаружили новое смертельно опасное заболевание, похожее на лихорадку Эбола, которое вызывает вирус Чапаре.

Впервые патоген был выявлен в 2004 году в провинции, именем которым его и назвали, это в 370 милях на восток от столицы страны Ла-Паса.

Вспышка вируса Чапаре была зафиксирована в 2019 году. Исследователи общественного здравоохранения реконструировали путь, по которому он тогда передавался от человека к человеку, переходя от первого пациента к нескольким медработникам.

Вирус Чапаре переносится грызунами и он очень смертоносен - умирают трое из пяти зараженных.

«Мы не думаем, что этот вирус будет представлять серьезную угрозу всему миру, - говорит доктор Дэн Бауш, президент Американского общества тропической медицины и гигиены. - «Опасность, которая исходит, должны осознавать путешественники и туристы, отправляющиеся в Боливию».

Симптомы вируса Чапаре могут включать в себя жар, головную боль, боль в животе, сыпь и кровотечение из десен. Геморрагическая лихорадка, которую вызывает этот вирус, в конечном итоге способна вызвать опасную для жизни органную недостаточность и кровотечение.

Лечения для вируса Чапаре, кроме внутривенного введения жидкостей и поддерживающей терапии, не существует.

О новой вспышке смертельного заболевания в Боливии стало известно в минувший понедельник, 16 ноября.

Вспышка началась с 65-летнего фермера из деревни Каранави, который занимается выращиванием риса. Вероятно, как считает эпидемиолог Кейтлин Коссабум, он контактировал с продуктами жизнедеятельности грызунов. Эпидемиологическое расследование показало, что от него заразился 25-летний врач, который ухаживал за больным.

48-летний фельдшер, работавший на машине скорой помощи, которая доставила врача в больницу Ла-Паса, стал следующим человеком в цепочке заражения. Человеку потребовалась сердечно-легочная реанимация. У работника, который занимался реанимационными мероприятиями, симптомы вирусного заражения тоже проявились спустя 16 дней.

Гастроэнтеролог в рамках лечения провел фельдшеру эндоскопию. Спустя 14 дней симптомы заражения появились и у этого врача.

Первоначальный пациент, деревенский врач и гастроэнтеролог умерли от вируса Чапаре. Врач скорой помощи и пятый пациент - сельскохозяйственный рабочий из Каранави - пережили заражение и выздоровели.

Представители здравоохранения Боливии сейчас исследуют крыс, ловушки для которых расставлены по всей территории страны. Генетическое тестирование продемонстрировало, что именно крысы и являются носителями вируса Chapare. Самый большой риск заразиться - от человека к человеку. В то же время можно вирус подхватить и через злаковые.

Медики настоятельно советуют мыть руки после промывания риса.

«Вирус может быть в рисе до того, как вы его приготовите, и если вы готовите рис, загрязненный мочой грызунов, вы можете заразиться. Но если вы употребляете термически обработанный рис, вы ничем не рискуете и не можете заразиться», - пояснил доктор Бауш.