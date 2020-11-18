В Турции ввели комендантский час из-за COVID-19

Сегодня, 13:11

Александр Зуев

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В Турции ввели комендантский час из-за COVID-19

Дополнительные карантинные ограничения были введены в Турции с 17 ноября. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на выходных Турция перейдет на комендантское время, которое не будет действовать только с 20:00 до 10:00.

По словам президента, такие меры являются вынужденными, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Эрдоган отметил, что в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Президент объявил, что в стране будут закрыты кафе и рестораны, однако доставка продуктов на дом будет разрешена.  

Помимо комендантского часа, было принято решение закрыть все кинотеатры страны до конца 2020 года, однако не исключено, что киноцентры не будут работать вплоть до весны. Тайип Эрдоган добавил, что в апреле Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни, что позволило взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране. Президент заявил, что в связи с увеличением заражаемости — всего в Турции инфицировались 421.4 тысячи человек, из которых 11.7 тысяч умерли — комендантское время по выходным дням может продлиться до тех пор, пока эпидемическая картина в стране не наладится.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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