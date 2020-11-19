Экс-президент Польши заявил, что из-за пандемии остался без денег

77-летний экс-президент Польши и известный защитник прав человека Лех Валенса пожаловался на финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса. По словам Нобелевского лауреата, из-за карантинных ограничений он потерял возможность ездить в командировки со своими лекциями, что серьёзно ударило по бюджету семьи.

Польский политик, вслед за звездами российской эстрады, пожаловался на то, что из-за закрытия границ и ограничений на свободное перемещение он остался без стабильного заработка.

«Это ужасно, потому что моя семья буквально существовала за счет этих путешествий. У меня были хорошие платные выезды и выгодные контракты. Мне хорошо платили за лекции. Сейчас же это уже почти год как прекратилось, и жена гонит меня хоть на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь», - сообщил местным журналистам Лех Валенса.

На вопрос журналистов о том, что ему, как экс-президенту, полагаются хорошие ежемесячные выплаты, Валенса прокомментировал:

«Ну и что с того? В наше время просто необходимо иметь больше денег, а у меня их нет».

Также политик добавил, что как только снимут карантинные ограничения, он готов ехать «куда пригласят».

«У меня раньше всегда было много приглашений. Особенно на Запад, но также и на Восток. Но сейчас всё меняется, так что я не знаю, вернется ли та прежняя моя активная гастрольная жизнь. Мне уже 77 лет, и я не молодею, а теперь этот кризис серьезно ударил по моим планам», - добавил Валеха.

Источник: Информационное агентство «Informing»