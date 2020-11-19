Спад заболеваемости COVID-19 в России прогнозируют в конце ноября

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России начнет наблюдаться уже с конца ноября нынешнего года.

При этом Санкт-Петербург, Подмосковье, Республика Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чечня, в которых сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, выйдут на плато и преодолеют его позже, чем остальные.

Самая благополучная ситуация, по мнению Тавадяна, в Еврейской автономной области и Севастополе.

В основе прогнозов ученого карта регионов по распространенности COVID-19 и официальная статистика. Субъекты разделены на четыре группы по цвету в зависимости от динамики распространения.

Стабильным, согласно этой карте, является положение в Калмыкии, на Алтае, ЯНАО, Камчатке, в Орловской, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской и Амурской областях.

Как острую Тавадян оценивает ситуацию в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.

В Карелии, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Чечне ситуация сложилась тяжелая. В остальных регионах эпидобстановка удовлетворительная.

Источник: Информационное агентство «Informing»