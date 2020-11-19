Спад заболеваемости COVID-19 в России прогнозируют в конце ноября

Сегодня, 15:05

Ольга Громова

0

Image 16+
Спад заболеваемости COVID-19 в России прогнозируют в конце ноября

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России начнет наблюдаться уже с конца ноября нынешнего года.

При этом Санкт-Петербург, Подмосковье, Республика Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чечня, в которых сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, выйдут на плато и преодолеют его позже, чем остальные.

Самая благополучная ситуация, по мнению Тавадяна, в Еврейской автономной области и Севастополе.

В основе прогнозов ученого карта регионов по распространенности COVID-19 и официальная статистика. Субъекты разделены на четыре группы по цвету в зависимости от динамики распространения.

Стабильным, согласно этой карте, является положение в Калмыкии, на Алтае, ЯНАО, Камчатке, в Орловской, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской и Амурской областях.

Как острую Тавадян оценивает ситуацию в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.

В Карелии, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Чечне ситуация сложилась тяжелая. В остальных регионах эпидобстановка удовлетворительная.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Спад заболеваемости COVID-19 в России прогнозируют в конце ноября

Сегодня, 15:05

Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

17-11-2020, 16:45

Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

17-11-2020, 16:20

Итальянская компания подтвердила поставку антидепрессанта в российские аптеки

16-11-2020, 23:30

Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

16-11-2020, 22:20

Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

16-11-2020, 17:25

Что изменится с 1 августа 2019 в жизни россиян

30-07-2019, 10:14

Bloomberg: ставка России на золотой запас оправдалась

26-06-2019, 11:48

Опубликована программа праздника «Алые паруса 2019» в Петербурге

23-06-2019, 11:34

Сегодня состоится 17-я «Прямая линия с Путиным»

20-06-2019, 10:22

Ургант высмеял предвыборную программу певицы Вики Цыгановой

15-06-2019, 11:44

Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль» из-за коммунистов

13-06-2019, 12:28

День России: что за праздник отмечают 12 июня россияне

12-06-2019, 07:38

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

9-06-2019, 09:07

Концерт у стен Кремля в День России 12 июня: кто будет выступать

9-06-2019, 08:54

Сериал «Чернобыль»: ликвидаторы аварии на ЧАЭС прокомментировали сюжет

6-06-2019, 13:27

Официальные результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»

6-06-2019, 07:32

Ураза Байрам: что за праздник отмечают сегодня мусульмане

4-06-2019, 10:15

Стало известно, когда будут объявлены результаты ЕГЭ по русскому языку

3-06-2019, 14:36

«Отцовский капитал»: что это такое и кто его получит

29-05-2019, 11:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров