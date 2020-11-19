Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года

Вчера, 21:50

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Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года

Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года.

Аналитики из Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) нынешний российский кризис, охвативший страну из-за упавшей цены на нефть и коронавирусной пандемии, называют самым мягким за последние десятилетия.

Сравнить им есть с чем: по сравнению с кризисами 1998 года, 2008-2009 и 2014-2015 годов, сегодняшний, по мнению экспертов, не принесет экономике РФ жесткие последствия.

Аналитики отметили, что пока общий уровень финансового стресса ниже, и у соотечественников, в том числе и имеющих бизнес, на так много мотивов для вывода денег из банков. На внутреннем валютном рынке также ситуация довольно стабильная.


Цена на импорт изменилась не существенно, поэтому инфляция миновала резкий скачок.

Аналитики из АКРА уверены: к 2022-2023 годам Россия вернется к своим докризисным показателям.

Немного оптимистичнее смотрят в будущее в Минэкономразвитии: тамошние специалисты прогнозируют восстановление экономики уже во втором квартале будущего года.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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