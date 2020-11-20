Стала известна стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

СМИ рассказали, во сколько обошлись Армении истребители Су-30СМ, которые, как известно, во время новой карабахской войны даже ни разу не были подняты в небо. Не говоря уж о нанесении ударов по позициям противника.

По данным журналистов, из бюджета Армении на покупку российских истребителей Су-30СМ было выделено 120 миллионов долларов. Исходя из этой суммы, издание делает вывод о том, что Москва Еревану свои самолеты продала гораздо дешевле, чем Минску, который платил по 50 миллионов долларов за единицу.

Такие затраты на приобретение истребителей военные аналитики все равно считают неоправданными. Вместо того, чтобы тратить деньги на приобретение самолетов, которые даже ни разу не взмыли в небо во время боевых действий. Для Еревана было бы лучшим выходом купить различные беспилотники, притом, китайского производства - они дешевле.

Издание АвиаПро, в свою очередь, рассказало, почему российские истребители оказались бесполезными в рядах ВВС Армении.

По его сведениям, эти самолеты попросту не могли использоваться в боях и в атаках, по той простой причине, что для них... не были закуплены ракеты. Проще говоря, у Армении самолеты были, а чем стрелять - не было.

Информация подтверждается заявлением экс-начальника Генштаба страны.

«Истребители Су-30СМ находятся в Армении без ракет, предназначенных для них. Я предупреждал руководство об этом. Есть специальный указ правительства РФ, который запрещает продажу ракет для Су-30СМ в другие страны. Мне предлагали приобрести эти истребители, когда я был главой Генштаба, но я отказался и доложил руководству страны, почему они нам не нужны», - пояснил Мовсес Акопян.

Он добавил, что невзирая на его позицию, Премьер страны Никол Пашинян лично вмешался и потребовал осуществить покупку российских истребителей.

Источник: Информационное агентство «Informing»