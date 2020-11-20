Reuters сообщил о борьбе России и саудитов за рынок Китая

Сегодня, 16:05

Ольга Громова

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Reuters сообщил о борьбе России и саудитов за рынок Китая

Саудовская Аравия и Россия вступили в ожесточенную борьбу за право стать ведущими поставщиками нефти на рынок Поднебесной в 2020 году. Оба государства, невзирая на то, что пандемия коронавируса отразилась на спросе на сырье, увеличили экспорт в Китай, сообщило агентство Reuters.

В минувшем году основным поставщиком черного золота на рынок Китая была Саудовская Аравия. Саудиты экспортировали от 1,6 до 1,7 млн баррелей ежедневно до ноября 2020 года. РФ поставляла китайцам порядка 1,7 млн баррелей. Ирак экспортировал на уровне 1,2 млн баррелей.

В ноябре существенное снижение цен подстегнуло экспорт саудовской нефти, говорится в отчете аналитиков Refinitiv, Vortexa и Kpler. Но и РФ не уступает.


КНР является одной из немногих стран, увеличивших закупки в этом году, поскольку из-за коронавируса спрос на сырье сильно просел. И РФ этим воспользовалась.

«Похоже, Россия вытеснила Саудовскую Аравию с первого места в этом году. Но гонка продолжается, еще предстоит увидеть, кто станет окончательным победителем», — прокомментировала борьбу России с саудитами аналитик Vortexa Серена Хуанг.

Reuters приводит данные, согласно которым экспорт сырой нефти в Поднебесную увеличился практически на 190 тысяч баррелей в сутки по итогам 11 месяцев в сравнении с 2019 годом.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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