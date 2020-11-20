В Баку приземлились первые самолеты Турции с военным контингентом

Первые турецкие военно-транспортные самолеты Airbus А400М с военными, которые будут вести наблюдение за соблюдением режима сокращения огня, приземлились в Баку.

Анкара начинает переброску своих военнослужащих, которым надлежит в рамках совместного с РФ центра в Азербайджане мониторить режим прекращения огня. По данным Telegram-канала "Милитарист", в пятницу, 20 ноября, на аэродроме в столице Азербайджана приземлились первые турецкие военно-транспортные самолеты Airbus А400М с военным контингентом.

Сведений о том, какое количество военных прилетело, пока нет. Прибытие самолетов с турецкими военными стало неожиданностью, поскольку вчера СМИ Турции сообщали, что наблюдатели от Анкары отправятся в Баку лишь через несколько центров.

Известно, что сам наблюдательный центр будет дислоцироваться непосредственно на территории Азербайджана. Где конкретно, должны определить власти страны.

Напомним: вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завизировал закон, который разрешает отправку военных Турции в Азербайджан. Перед этим он был одобрен парламентом страны.

Турецкие военные, как уверяют в Анкаре, будут осуществлять технический контроль за режимом тишины. С миротворческой миссией в регион прибыли и российские миротворцы.

Источник: Информационное агентство «Informing»