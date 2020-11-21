В США предрекают «блицкриг» России на Украине

Потери, которые понесла Армения в Карабахе в течение последних недель, а также потери Украины в Донбассе за последние годы могут являться предвестником смертельной опасности, сравнить которую можно с блицкригом Германии в Польше в 1939 году, после которого последовало падение Франции. Об этом со ссылкой на мнение неназванного американского генерала пишет издание Breaking Defense.

Военный обратил внимание на то, что в современных войнах имеют значение не только новые технологии, но и тактика тоже. Так, в 1939 году, когда Германия вторглась в Польшу, технологии на первый план не вышли. В тот момент уже у всех были танки, рации, самолеты и прочее. Однако новый способ комбинирования всех этих технологий значение имел, и огромное.

Пусть такие страны, как РФ или Азербайджан, преимущественно вооружены оружием, доставшимся им еще со времен холодной войны, но у них есть современные беспилотные системы, которым под силу сделать все вооружения эффективными.

«В Донбассе Россия использовала беспилотники для обнаружения украинских целей для быстрого и разрушительного артиллерийского огня. В Нагорном Карабахе беспилотники Азербайджана сами стали смертоносным оружием», — цитирует публикацию «Лента».

Авторы издания считают, что США также стоит быть готовыми к отражению угроз такого плана.





Источник: Информационное агентство «Informing»