Армия Арцаха во второй раз срывает перемирие в Нагорном Карабахе

Сегодня, 21:10

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Армия Арцаха во второй раз срывает перемирие в Нагорном Карабахе

Военные наблюдатели в очередной раз заявили о нежелании армии Арцраха отдавать под контроль Азербайджана регионы Нагорного Карабаха, которые оговорены трехсторонним соглашением. Отмечается, что бойцы второй раз срывают договоренности и отказываются покидать Кельбаджарский район, который, согласно соглашению, они должны были покинуть еще 15 ноября. Об этом информирует «Avia.pro».


Несмотря на процесс стабилизации обстановки в Карабахе, армия Арцраха продолжает «вставлять палки в колеса» и срывает договорённости между Россией, Арменией и Азербайджаном. 

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма Азербайджан решил дать дополнительные 10 дней Армении на вывод Вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», - сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. 

По мнению экспертов, такая позиция армии Арцраха является фактическим нарушением трехстороннего соглашения, что может спровоцировать Азербайджан возобновить военное наступление, чтобы взять под контроль отведенные ей территории. 

«Проблемой является то, что в Арцахе теперь не хотят выполнять договорённости, подписанные Никол Пашиняном, который фактически сдал территорию Нагорного Карабаха. Логично предположить, что это может привести к новым столкновениям в регионе, особенно учитывая факт сосредоточения здесь нескольких тысяч турецких военных», - сообщил один из военных аналитиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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