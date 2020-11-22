Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс предрек человечеству новую пандемию.

Он записал подкаст, где вместе с Энтони Фаучи, главным инфекционистом США, а также актрисой Рашидой Джонс поговорил о размахе эпидемии COVID-19, а также о ее последствиях.

Артистка, ранее уже слышавшая о том, что Гейтс прогнозирует появление новой эпидемической болезни, поинтересовалась у миллиардера, на самом ли деле он уверен, что новая пандемия неизбежна и вскоре накроет человечество.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — ответил ей Гейтс.

Он добавил, что если сработает более мрачный сценарий, то новая пандемия может произойти раньше, чем кто-нибудь может подумать: через три года.

Впрочем, хозяин Microsoft полагает, что следующая пандемия не нанесет столь сокрушительного удара, ибо человечество будет к ней «подготовлено». К тому моменту будут отработаны определенные алгоритмы, согласно которым начнут своевременно вводить карантин. Ко всему станут более совершенными системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», - резюмировал Билл Гейтс.

Ранее миллиардер предупредил, что пандемия с коронавирусом может осложниться в холодное время - зимой. Он объяснил это тем, что вирус будет размножаться активнее по причине того, что люди больше времени проводят в помещениях.

Источник: Информационное агентство «Informing»