Пегов: Шуши военным путем в Карабахе взят не был

Город Шуши в Нагорном Карабахе военным путем взят не был, подобные утверждения являются не более чем мифом. Об этом на страницах своего Телеграм-канала WarGonzo написал военный корреспондент Семен Пегов.

«Я еще раз повторяю, что я знаю, убежден, и у меня есть доказательства этого, то, что Шуши даже к моменту заключения соглашения, ко Дню флага Азербайджана, к которому так готовился официальный Баку и Алиев, военным путем взят не был. Это совершенно точно», - заверил журналист и добавил, что в Шуши были подразделения Армии обороны Арцаха.

По сведениям Пегова, речь о 200 солдатах в разных участках города.

При этом военкор подтвердил, что под Шуши шли ожесточенные бои. Только на одном лишь перекрестке дороги, ведущей из Степанакерта, Пегов насчитал порядка 100 трупов.

Семен сообщил, что шестого ноября он в Шуши был целый день, и в городе не было ни одного азербайджанского бойца. Ближе к вечеру военкор вместе со своей группой вошел в район села Карин. Селение было пустым, оно служило своего рода нейтральной полосы, так как бои продолжались. В тот день только на подступах к Шуши, а 8 ноября - в самом городе, пишет Пегов.

Но то, что город был взят военным путем - миф, настаивает наш коллега.

«Люди, которые вышли из Шуши 14 числа, после приезда российских миротворцев, это подтвердят», - утверждает он.

Согласно сведениям Пегова, на момент подписания трехстороннего соглашения по Карабаху в городе находился почти целый батальон бойцов ВС Армении. Притом, ждали прибытия подкрепления - подразделения, которые должны были принять участие в зачистке города от азербайджанских войск.

10 ноября в Шуши должны были прибыть еще 400 армянских бойцов, но в пять часов утра они получили команду «отбой».

Источник: Информационное агентство «Informing»