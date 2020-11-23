Эксперты предрекают новую холодную войну из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 13:00

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Эксперты предрекают новую холодную войну из-за пандемии коронавируса

Команда зарубежных аналитиков спрогнозировала вероятность разворачивания новой «холодной войны» на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что дестабилизация обстановки из-за коронавируса может стать катализатором сильнейшего кризиса, который спровоцирует формирование новой двухполюсной системы мира с центрами в Вашингтоне и Пекине. Об этом пишет «РБК».

В связи с нарастающей угрозой возникновения «Холодной войны», России следует быть осторожной и занять правильную позицию — так считают зарубежные эксперты. Такого же мнения придерживаются и специалисты из Российского совета по международным делам.

«Коронавирус явил собой шоковое событие, которое ни с чем не сопоставим за последние десятилетия человеческого существования», - значится в докладе РСМД. 

Отмечается, что на фоне мировой пандемии обострились многие противоречия, которые фиксировались экспертами и раньше — в частности, быстрое ухудшение американо-китайских отношений. По мнению программного директора РСМД Ивана Тимофеева, в 2020 году отношения между США и КНР превратились к открытому соперничеству. Такая эскалация между странами связана с глобальными рисками — как экономическим противостоянием Китая и США, так и возможной военной конфронтацией этих стран с сопутствующей гонкой вооружений.


«США играет роль инициатора новой холодной войны. Причем большую роль в этом сыграла эпидемия коронавируса, из-за которой Вашингтон выдвинул Пекину обвинения в распространении вируса», - отметил Иван Тимофеев. 

Он подчеркнул, что последствия этого противостояния уже видны по всему миру, и точно изменит роль США на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, главным интересом России в таких условиях станет противостояние такому разворачиванию конфликта США и Китая, а также избегание вовлечения в подобную изматывающую конфронтацию.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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