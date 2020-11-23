Израиль пригрозил российским военным на территории Сирии за поддержку Асада

Вчера, 23:05

Александр Зуев

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Израиль пригрозил российским военным на территории Сирии за поддержку Асада

Некоторое время назад Израиль угрожал Ирану и Сирии. И вот недавно он переключил свое внимание на российских военных в САР. 

Израиль готов принять серьезные меры в отношении российских военных, которые поддерживают режим Башара Асада. Как  утверждают журналисты, Израиль также критикует Россию за ее позиции  в отношении Ирана.

Известно, что командование ЦАЛАХ раскритиковало Россию за предоставление Сирии и Ирану военной помощи. Если Москва окажет противодействие операциям ЦАЛАХ, то последует жесткая реакция израильских военных, заявили в Израиле. Как считают в Тель-Авиве, российских военных не может не беспокоить тот факт, что потенциал израильских войск довольно высок. Как заявил командующий ЦАЛАХ, Израиль не намерен и далее терпеть режим Асада. Это указывает на то, что России стоит пересмотреть свою позицию по Сирии.


Израиль понимает, что размещение в Сирии российских военных  может повлиять  на ситуации в Ближневосточном регионе. 

Между тем эксперты предупреждают, что израильские военные в Сирии своими необдуманными действиями  могут затронуть интересы России, что повлечет в будущем для Израиля серьезные последствия. Как считают военные аналитики, Россия будет готова дать жесткий ответ на любую провокацию, пишет avia.pro.

Известно, что Россия активно использует сирийские порт Тартус и авиабазу Хмеймим. Эксперты расценивают возвращение ВМФ и авиации России на Ближний Восток как важный стратегически шаг.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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