Анастасия Волочкова показала подаренную Керимовым квартиру в Петербурге

На Анастасии Волочковой висит огромный долг из-за большого дома в Подмосковье. Но у балерины еще есть подаренная бывшим мужем, бизнесменом Сулейманом Керимовым, роскошная квартира, где она уже давно не живет. Танцовщица решила показать в программе «Звезды сошлись», как выглядят шикарные апартаменты в Санкт-Петербурге, презентованные Керимовым. Площадь элитной квартиры составляет 200 кв. м.

Телезрители увидели просторную гостиную, отделанную золотом, и спальню с огромной кроватью. Ванная комната отделана мрамором, а потолки похожи на Сикстинскую капеллу. По словам Волочковой, она очень редко посещает эту квартиру, так как проживает в Подмосковном особняке, из-за которого у нее имеется долг - более миллиона рублей.

Раньше она выплачивала 60 000 в месяц, но уже давно не платит.

При этом балерина не планирует продавать квартиру, которая ежемесячно обходится ей в 20 000 рублей. Эти апартаменты дороги Анастасии как память о Керимове.

Источник: Информационное агентство «Informing»