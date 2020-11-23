Блокпост российских военных на въезде в Шушу показали на фото

Вчера, 22:55

Ольга Громова

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Блокпост российских военных на въезде в Шушу показали на фото

Подразделения российского миротворческого контингента, который был введен в Карабах в соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным лидерами России, Азербайджана и Армении, продолжают контролировать обстановку в зоне конфликта. Недавно наши военные на въезд в город Шуша, который покорился силам Баку менее чем за сутки до окончания войны, установили свой блокпост.

Фото, сделанное там, опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". 

Первое, что бросается в глаза на снимке - развевающийся флаг Азербайджана. Невдалеке, собственно, сам блокпост российских миротворцев. Его укрепили бронетранспортером с триколором на борту.

На въезде в Шушу российские миротворцы контролируют транспорт, который въезжает в населенный пункт.

Ранее СМИ публиковали другую фотографию из въезда в Шушу. На ней был запечатлен блокпост азербайджанских военных, близ городской стелы. Там, окромя флага Азербайджана, развевался еще и флаг Шуши.

Напомним, о падении Шуши стало известно 9 ноября. Тогда поступила информация о том, что город взят силами Баку, не только из Азербайджана. Сведения подтвердили и в информационном центре НКР. При этом Никол Пашинян, Премьер-министр Армении, до последнего уверял, что бои за Шушу продолжаются. А через несколько часов объявил, что согласился на не очень выгодное для Еревана соглашение.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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