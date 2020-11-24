Для некоторых категорий россиян будут введены налоговые льготы и послабления

Сегодня, 09:30

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Для некоторых категорий россиян будут введены налоговые льготы и послабления

23 ноября был подписан закон, который вносит значительные поправки в налоговое законодательство. Отдельные пункты касаются предоставления льгот определенным категориям граждан России. Об этом сообщает «Гарант».

Теперь ветеранам военных действий доступен порядок предоставления налоговых льгот без подачи заявлений. Налоговая служба будет получать необходимые сведения от Единой информационной системы социального обеспечения.

Кроме того, был откорректирован порядок предоставления данных об уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу. Теперь его исчисление будет прекращаться с 1 числа месяца его уничтожения. Для этого основания необходимо будет иметь соответствующее заявление, которое налогоплательщик обязан предоставить в налоговый орган по своему выбору. Данный документ будет являться подтверждением факта гибели или уничтожения объекта.

Для владельцев недвижимым имуществом был введен понижающий коэффициент 0,6, который будет применяться во время процесса исчисления налога на имущество физических лиц за первый налоговый период.


Также был расширен перечень НДФЛ доходов, которые освобождаются от обложения. Сюда вошли траты на коммунальные услуги, жилые помещения, которые предоставлены на временное пользование и топливо. А жителям или работникам на Крайнем Севере предоставляется освобождение от НДФЛ в стоимости проезда в случае отпуска за границей.

Более того, облагаться теперь не будут доходы медицинских работников, которые работают с больными коронавирусом.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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