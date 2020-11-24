Экономист рассказал, какие банки будут ликвидированы в 2021 году в России

Руководитель ИАЦ «Альпари» и финансист Александр Разуваев сообщил, что упразднение работы некоторых российских банков не принесет большого урона населению. По словам экономиста, в следующем году осуществится ликвидация почти 35 банков, причем лишиться лицензии рискуют только мелкие региональные финансовые организации, передает «Народные Новости».

Также Разуваев отметил, что прекратить работу с наступлением 2021 года смогут и узкоспециализированные финансовые компании, находящиеся в зоне повышенного риска. Причем основной причиной упадка рентабельности банковского бизнеса эксперт объяснил кризис на фоне пандемии коронавируса, который привел к большому оттоку денег со счетов пользователей. По прогнозу аналитиков, лицензий могут лишиться 35 кредитных организаций, что составляет 9% от общего количества банков.

«Большинству вкладчиков особо волноваться не стоит. Государственная страховка покрывает 1,4 миллиона рублей», - отметил экономист.

По мнению Разуваева, вероятнее всего ликвидированные мелкие банки будут куплены более крупными финансовыми компаниями — причем, счета вкладчиков от этого никак не пострадают.

«Гражданам не стоит переживать. Когда рентабельность сектора снижается, мелкие игроки или узкоспециализированные организации уходят с рынка, это тренд», - сказал Александр Разуваев.

Экономист подчеркнул, что в некоторых ситуациях вкладчики все-таки могут потерять свои сбережения. Это возможно, если у вкладчика банка, который принимает участие в системе страхования вкладов, было на счету более 1.4 миллиона — в этом случае возврат средств через АСБ не гарантирован.

Источник: Информационное агентство «Informing»