В Азербайджане ответили Пьеру Ришару, Жану Рено, Алену Делону и другим звездам

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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В Азербайджане ответили Пьеру Ришару, Жану Рено, Алену Делону и другим звездам

Минкультуры Азербайджана ответило на обращение мировых звезд, которые высказали озабоченность судьбой армян в Карабахе.

В ведомстве заявили, что подобные высказывания лишь обостряют ситуацию, поскольку являются поддержкой армянского сепаратизма.

Обращение в поддержку армян в Карабахе опубликовала французская газета Le Figaro. Его подписали актеры Ален Делон, Фанни Ардан, Жан Рено, Жюльет Бинош, Пьер Ришар, Клаудиа Кардинале и Коста-Гаврас.

На это в Азербайджане заявили, что Армения не выполняла уже около 30 лет резолюцию Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874, 884, удерживая незаконно под своим контролем территории, которые принадлежат Азербайджану. Это не только Нагорный Карабах, но и 7 прилегающих районов.


За годы, пока эти территории находились под контролем Армении, там были разрушены исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу. Жертвами вандализма, отмечают в Минкультуры Азербайджана, стали «927 библиотек с 4,6-миллионным книжным фондом, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, более 100 тысяч экспонатов собранных в 22 музеях», и множество других исторических и культурных памятников.

Минкультуры АР призвало известных деятелей культуры более тщательно изучать ситуацию, чтобы в дальнейшем вновь не стать инструментом армянском пропаганды. Баку пригласил видных деятелей культуры и науки Франции приехать на освобожденные от оккупации территории, чтобы воочию реально оценить состояние культурного наследия Азербайджана, уничтоженного и подвергшегося вандализму за 30 лет оккупации Арменией.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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