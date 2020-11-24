Европе предсказали долговую яму

Сегодня, 18:35

Анна Лисова

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Европе предсказали долговую яму

Пандемия коронавируса ввергла Европу в кризис, и в зоне наибольшего риска оказались страны Восточной Европы, которые позднее остальных присоединились к Евросоюзу. Такого мнения придерживаются финансисты, опрошенные Bloomberg. 

Экономический спад, который усугубила пандемия, повлек рост задолженности, поскольку государства с более слабой экономикой были вынуждены прибегнуть к заимствованиям для пополнения бюджета. Рост госдолга стран Восточной Европы не может не волновать государства Центральной и Западной Европы, которые не привыкли к подобному способу решения проблемы нехватки средств в бюджете.  

Страны Восточной Европы в социалистический период жили в условиях постоянной бюджетной экономии. Власти шли на введение жестких мер, чтобы поддерживать экономику. Но это и спровоцировало рост негативных настроений среди населения. 

После того как для них открылась возможность внешних заимствований, они начали довольно активно занимать при необходимости поддержать бюджет. В то же время они столкнулись с ограничениями возможностей государственных инвестиций, а экономический рост не позволил выйти на уровень западных соседей. 

Госдолг некоторых стран серьезно увеличился еще в период предыдущего глобального кризиса 2008 года. Некоторым государствам удалось снизить его, но немало стран Восточной Европы с тех пор продолжили наращивать уровень долговой нагрузки. 

Пандемия, уверены эксперты, серьезно повысит объем долга восточноевропейских стран, а это повлечет необходимость увеличить расходы на обслуживание долгов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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