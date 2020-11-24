В США призывают разместить ядерное оружие вблизи Крыма

Сегодня, 18:50

Ольга Громова

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В США призывают разместить ядерное оружие вблизи Крыма

США должны разместить свое ядерное оружие в непосредственной близости от границ России, считает военный аналитик Джон Россомандо. На страницах известного американского журнала The National Interest он выразил уверенность в том, что только таким способом можно пресечь российскую агрессию по отношению к соседним странам.

Конфликты в Украине и Южной Осетии продемонстрировали, считает эксперт, что войска РФ способны быстро реагировать на любые силы противника. Именно по этой причине он считает, что ядерное оружие, утратившее свою актуальность со времен холодной войны, снова должно стать оружием сдерживания агрессора, как это было раньше.


Россомандо предлагает разместить его в Польше, странах Прибалтики, а также на Черноморском побережье.

Эксперт в этой связи подверг критике решение пока еще действующего президента США Дональда Трампа о выводе части войск США (речь о 12 тысячах военнослужащих) из Германии.

Американские солдаты, как сообщалось, будут направлены для укрепления позиций НАТО в Прибалтике и Польше. Россомандо считает это решение совсем необдуманным. Пополнять контингент в других странах НАТО необходимо, но не за счет дислоцирующихся в Германии подразделений, ведь в случае вооруженного конфликта с РФ передовые отряды Альянса будут уничтожены первыми.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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