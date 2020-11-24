В Азербайджане зреет бунт из-за оставшихся в стране протурецких боевиков

Сегодня, 23:20

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В Азербайджане зреет бунт из-за оставшихся в стране протурецких боевиков

Из-за пребывания протурецких вооруженных группировок на территории Закавказья после боевых действий в Нагорном Карабахе в Азербайджане может начаться «бунт». Об этом сообщает «Аргументы недели».

Ссылаясь на российское издание «Репортер», авторы узнали о том, что в Нагорно-Карабахской Республике начали создавать базы для прибывших из Сирии наемников. Однако власти страны вместе с мирными гражданами уже начинают проявлять свое недовольство из-за нахождения протурецких группировок на территории Азербайджана.

Кроме того, официальные представители Баку считают, что нахождение радикальных исламистов может грозить военным конфликтом с азербайджанцами на почве религиозных разногласий.


Напомним, что 10 ноября президенты Армении, Азербайджана и России заключили договор о прекращении огня. Согласно его условиям, более 75% территории Нагорно-Карабахской Республики перешло под контроль Азербайджана.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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