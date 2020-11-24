В Египте застряли туристы из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

Сегодня, 22:40

Ольга Громова

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В Египте застряли туристы из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

Из-за повторяющихся положительных тестов на коронавирус на египетских курортах застряли туристы, сообщает портал TourDom.

Подробнее о недоразумении, которое омрачило вылет из страны, рассказала отдыхающая из Украины.

Женщина и ее муж в Хургаду прилетели седьмого ноября. В тот день у них прямо в аэропорту взяли мазки для проведения ПЦР-тестов, после чего они отправились в отель. 

Минуло два дня, и им сообщили, что у мужа анализ на ковид оказался положительным. После этого пару поместили на карантин. Вскоре был сделан второй тест - он также оказался положительным. Буквально за день до вылета пришел третий результат теста. Он также оказался положительным.

Из-за этого супруги не могут вылететь из Египта в Украину, а с 21 ноября вынуждены еще и оплачивать свое пребывание в отеле.

Страховка, которую они оформили, помогла возместить лишь расходы на отдельный номер во время карантина.

Очередное проведение теста ПЦР назначено на сегодня. Страховка его уже не возместит, между тем стоимость анализа немалая - 150 долларов.


Туроператор лишь руками разводит - пока тест не будет отрицательным, супруги не имеют права вылететь домой. В украинском посольстве также помощь оказать отказались и напомнили, что отдыхающие взяли на себя ответственность за результат, сдавая тест в аэропорту Египта, а не непосредственно перед поездкой.

«Делайте тест перед вылетом на отдых и тщательно выбирайте страховку. В противном случае может так случиться, что денег ни на тест, ни на проживание уже не будет», - поделилась женщина с будущими туристами.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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