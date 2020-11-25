Эксперт рассказала, как рассчитать точный размер повышения пенсии в 2021 году

О том, как изменятся в 2021 году страховые пенсии, рассказала в интервью телеканалу «Вместе-РФ» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет информационный портал «Парламентская газета ».

Бибикова отметила, что в среднем страховые пенсии в следующем году в России вырастут на 1 тыс. рублей. Но это средний показатель, а то, насколько вырастет пенсия у конкретного пенсионера, зависти от того, какую пенсию ему выплачивают сейчас.

Так, во вторник, 24 ноября, во втором чтении Госдумой был принят проект бюджета Пенсионного фонда России на следующую «трехлетку». В нем предусмотрена индексация пенсий в 2021 году на 6,3%, в 2022 году – на 5,9%, а в 2023 – на 5,6%.

Исходя из этих цифр, тому пенсионеру, который сейчас получает пенсию в 20 тыс. рублей, уже в январе следующего года придет прибавка в более чем 1,2 тыс. рублей. А у тех, у кого пенсия сейчас на уровне 15 тыс. рублей, пенсия вырастет примерно на 900 рублей.

Бибикова подчеркнула, что предстоящая индексация выше прогнозного уровня инфляции 2020 года. Она напомнила о том, что президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости проводить индексацию пенсий не по инфляции, а выше ее уровня, что будет способствовать росту реальных доходов людей пенсионного возраста.

Источник: Информационное агентство «Informing»