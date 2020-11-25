Россия и Китай усиливают влияние в мире благодаря своим вакцинам от COVID-19

Сегодня, 12:55

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Россия и Китай усиливают влияние в мире благодаря своим вакцинам от COVID-19

Американские журналисты объявили о потерей США своего мирового влияния из-за концентрации на создании внутренних резервов. По мнению авторов газеты «The Washington Post», Китай и Россия продолжают укреплять свои лидерские позиции на мировой арене благодаря разработке вакцин от коронавируса COVID-19, а США в это время «остается в стороне».

Усиление влияния России и Китая крайне нежелательно для США — такую оценку дали журналисты в публикации «The Washington Post». Авторы отметили, что Россия и Китай стремятся поделиться своими научными наработками в области препаратов от коронавируса с другими странами, в то время как США заняло совсем другую позицию и концентрируется на накапливании своих запасов. 

«Такой контраст в действиях Вашингтона, Москвы и Пекина отражает реальность, простирающуюся далеко за пределы кризиса, который вызвала пандемия. Это лишь продолжение общей тенденции смены мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Сейчас он находится под угрозой из-за потери инициативы и отступления США при администрации Дональда Трампа на фоне усиления авторитарных держав», - значится в публикации «The Washington Post» от 24 ноября. 

Также журналисты отметили, что две многообещающие американские вакцины против коронавируса, разрабатываемые компаниями Pfizer и Moderna, уже находятся на пороге утверждения. 

«Мы наблюдаем, что вакцинная дипломатия, которая сейчас происходит в России, является составной частью более широкого устремления президента Владимира Путина, направленного на то, чтобы подтвердить статус страны как ведущей мировой державы. Даже название, выбранное для первой вакцины от коронавируса, - Спутник V – является неслучайным и отсылает к временам космической гонки 1950-х годов во время холодной войны», - заключили авторы публикации добавив, что США необходимо в корне пересмотреть свою «вакационную политику», чтобы окончательно не потерять свое влияние на международной арене.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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