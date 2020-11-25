Немецкий инвестор назвал преимущество российских банков перед западными. Его мнение приводит издание Focus.

Управляющий активами Герхард Массенбауэр считает российский банковский сектор нынче более стабильным и безопасным, нежели европейский и американский.

У жителей ЕС сейчас практически отсутствует возможность заработка на инвестициях и вкладах, говорит он. Поэтому лучшим выходом для них могут стать инвестиции в российские компании.

По его словам, у РФ нынче такой же фонд благосостояния, что и у Норвегии. Хорошие позиции сейчас у страны и вследствие низкой долговой нагрузки.

Массенбауэр считает вложения в российскую экономику безопасными и выгодными вследствие стабильно работающих промышленных предприятий, невысоких цен на сырье и выгодного курса российского рубля.

На вопрос журналистов об инвестициях в конкретные компании специалист посоветовал ставить на «Газпром». Экономист считает, что трудности с "Северным потоком 2" будут краткосрочными, но при этом перспективы, которые предлагает российский экспортер инвесторам, вполне реальные.

Высокий коэффициент и доходность около 8% - это, по мнению инвестора, прекрасные возможности для вложения.

Источник: Информационное агентство «Informing»