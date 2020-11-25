Немецкий инвестор назвал преимущество российских банков перед западными

Сегодня, 12:50

Ольга Громова

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Немецкий инвестор назвал преимущество российских банков перед западными

Немецкий инвестор назвал преимущество российских банков перед западными. Его мнение приводит издание Focus.

Управляющий активами Герхард Массенбауэр считает российский банковский сектор нынче более стабильным и безопасным, нежели европейский и американский.

У жителей ЕС сейчас практически отсутствует возможность заработка на инвестициях и вкладах, говорит он. Поэтому лучшим выходом для них могут стать инвестиции в российские компании.


По его словам, у РФ нынче такой же фонд благосостояния, что и у Норвегии. Хорошие позиции сейчас у страны и вследствие низкой долговой нагрузки.

Массенбауэр считает вложения в российскую экономику безопасными и выгодными вследствие стабильно работающих промышленных предприятий, невысоких цен на сырье и выгодного курса российского рубля.

На вопрос журналистов об инвестициях в конкретные компании специалист посоветовал ставить на «Газпром». Экономист считает, что трудности с "Северным потоком 2" будут краткосрочными, но при этом перспективы, которые предлагает российский экспортер инвесторам, вполне реальные.

Высокий коэффициент и доходность около 8% - это, по мнению инвестора, прекрасные возможности для вложения.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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