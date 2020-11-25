Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

Вчера, 21:15

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Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

Читатели польского интернет-издания Interia с насмешками отнеслись к новости о том, что американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в воды залива Петра Великого. Интернет-пользователи посоветовали кораблю возвращаться на свою территорию. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Странно, зачем забираться так далеко от дома. Может что-то ищут?», - спросил пользователь с ником salome.

«А у меня вопрос риторический: это последние попытки Трампа или жесткие действия Байдена, - пишет читатель под ником Sien.

«А если бы подобное сделала Россия, то сразу назвали бы провокацией. Однако стоит учесть, что американский корабль зашел в российские воды и покинул их по первому же требованию со стороны РФ», - высказал свое мнение комментатор под именем Zyga.

Пользователь Zorro отметил, что в случае потопления эсминца США России бы не поздоровилось. Стоит заметить, что Владимир Путин умнее сторонников нападения на военные объекты Америки.


Напомним, что корабль военно-морских сил США зашел за линию границы РФ. Его остановило противолодочное судно Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Позже США заявили, что залив Петра Великого – это не территория России.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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