Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) считает маневры сухопутных войск США, которые прилетели на побережье Черного моря в Румынии, отстрелялись и снова улетели, подготовкой к войне за Крым. При этом не последнюю роль, по его мнению, сыграет в этом избрание Майи Санду президентом Молдавии.

«К власти в Молдове пришла президент, которая совсем не скрывает своего желания присоединить Молдову к Румынии, а для этого необходимо решить вопрос с Приднестровьем», - пояснил Стрелков в беседе с Ura.ru.

Затем последует захват Донбасса Киевом, ну а потом настанет и очередь Крыма.

При этом Стрелков берется утверждать, что если Россия не вмешается, Приднепровье падет менее чем за сутки, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР - за несколько дней.

«Крым будет следующим после Приднестровья и Донбасса. В этом можно нисколько не сомневаться», - пообещал Гиркин.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что она выступает за то, чтобы российские миротворцы были выведены с Приднестровья.

Источник: Информационное агентство «Informing»