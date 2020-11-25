Стрелков счел избрание Санду прологом войны за Крым

Вчера, 19:25

Ольга Громова

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Стрелков счел избрание Санду прологом войны за Крым
Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) считает маневры сухопутных войск США, которые прилетели на побережье Черного моря в Румынии, отстрелялись и снова улетели, подготовкой к войне за Крым. При этом не последнюю роль, по его мнению, сыграет в этом избрание Майи Санду президентом Молдавии.

«К власти в Молдове пришла президент, которая совсем не скрывает своего желания присоединить Молдову к Румынии, а для этого необходимо решить вопрос с Приднестровьем», - пояснил Стрелков в беседе с Ura.ru.

Затем последует захват Донбасса Киевом, ну а потом настанет и очередь Крыма.


При этом Стрелков берется утверждать, что если Россия не вмешается, Приднепровье падет менее чем за сутки, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР - за несколько дней.

«Крым будет следующим после Приднестровья и Донбасса. В этом можно нисколько не сомневаться», - пообещал Гиркин.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что она выступает за то, чтобы российские миротворцы были выведены с Приднестровья.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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