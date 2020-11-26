Армения отказалась от российских систем РЭБ в пользу немецкой техники

Об отказе использовать российские комплексы радиоэлектронной борьбы заявила армянская сторона. Причиной официально была названа неэффективность РЭБ РФ во время карабахского конфликта, в результате чего власти страны сделали выбор в пользу аналогичной техники немецкого производства, передает «Avia.pro».

Сообщается, что правительство Армении демонстративно высказало отказ закупать в дальнейшем российские средства радиоэлектронного подавления для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Известно, что Армения уже заключила договор на поставку комплексов РЭБ с Германий, объясняя, что российская техника «оказалась бесполезна против дронов противника, а часть из комплексов и вовсе была уничтожена теми же беспилотниками». На данный момент Армения держит в секрете, у какой немецкой компании заказала комплексы РЭБ — эксперты считают, что такой демонстративный отказ от российской техники косвенно говорит о том, что Армения не желает больше сотрудничать с Россией.

«Катастрофический провал армянского вооружения обусловлен как отсутствием хорошей подготовки у военнослужащих этой страны, так и банальным использованием малоэффективного вооружения. Армения могла бы приобрести те же российские комплексы Красуха, которые успешно зарекомендовал себя в борьбе с беспилотниками израильского и турецкого производства. Такая техника, как уже наблюдалось в боях Сирии и Ливии, способна полностью отключить любую связь с дронами в радиусе нескольких сотен километров», - отметил один из военных экспертов указав, что такое заявление Армении является лишь «прикрытием» постепенного отдаления от России.

Источник: Информационное агентство «Informing»