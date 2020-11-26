В Карабахе азербайджанцы переоделись в российскую военную форму и устроили провокацию

Сегодня, 12:20

Анна Лисова

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В Карабахе азербайджанцы переоделись в российскую военную форму и устроили провокацию

В Карабахе азербайджанские военные, переодевшись в форму ВС РФ, устроили провокацию.

Они проникли на территорию одного из населенных пунктов, где намеревались напасть на мирных жителей, выдавая себя за российских солдат, передает Аvia.pro.

СМИ непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечают, что местные жители смогли поймать одного из переодетых азербайджанских военных. Это запечатлено на видео, которое было опубликовано в Сети.

Военнослужащий, которого захватили жители карабахского населенного пункта, был одет в форму с нашивкой, аналогичной той, которая есть на форме российских военных. Источник сообщил, что его передали в соответствующие органы, где он  будет давать показания касательно целей провокации, в которой участвовал.


Как отмечают эксперты, подобные действия азербайджанцев указывают на их стремление дискредитировать российскую миротворческую операцию в Карабахе. Вернув контроль над несколькими районами Карабаха, Баку и Анкара не смогли заполучить весь Карабах.

На территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая осталась, по сути, под контролем Еревана, сейчас ситуацию контролирует российский миротворческий контингент. И присутствие миротворцев связало по рукам Азербайджан и Турцию в их стремлении заполучить весь Нагорный Карабах.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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