Командующий ВСУ Хомчак заявил о возможности внезапно захватить и удержать Донбасс

Главнокомандующий силами «операции объединённых сил» в Донбассе Руслан Хомчак заявил, что украинские силовики способны запросто захватить и удержать территории ДНР и ЛРН. По словам украинского военачальника, для этого «необходимо просто дождаться удобного момента», информирует «Новый день».

Генерал-полковник ВСУ прокомментировал, что на данный момент наступление Украинской армии в Донбассе невозможно по ряду причин, и в первую очередь – из-за риска больших жертв среди мирного населения.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Нас попросту не поддержит ни одна цивилизованная страна», - сказал Хомчак.

Он заявил, что лично для себя не видит «чистого» военного решения вопроса на Донбассе, и что такого же мнения придерживается и Генштаб ВСУ.

«Украинскую армию не любят в Донецкой и Луганской области, и как только заведутся двигатели наших танков, местное население моментально сольёт эту информацию на ту сторону. Также не исключена вероятность вмешательства России, у которой много сил и ресурсов. Но мы можем запросто захватить неподконтрольные территории, для этого надо только дождаться благоприятной обстановки», - заявил Руслан Хомчак.

Источник: Информационное агентство «Informing»