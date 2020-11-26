В США заявили, что быстро бы уничтожили российские военные корабли

Вчера, 22:35

Ольга Громова

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В США заявили, что быстро бы уничтожили российские военные корабли

В США заявили, что в случае агрессии в отношении своего эсминца быстро бы уничтожили российские военные корабли. Речь идет об инциденте в заливе Петра Великого с участием эсминца ВМС США «Джон Маккейн», который несколько дней назад вторгся в российские территориальные воды.

Случай, о котором рассказали в российском Минобороны, вызвал огромнейший резонанс в мире. Ведущая британская газета даже сочла, что из-за «Джона Маккейна» может развязаться Третья мировая война.

И на фоне всеобщей настороженности Вашингтон даже не соизволил принести Москве извинения за случившееся. Наоборот, США заняли весьма категорическую позицию.


Они заявили, что не признают границы России в заливе Петра Великого. А если бы российский корабль, как и обещал, начал проявлять агрессию в отношении американского эсминца (военные моряки предупредили, что если нарушитель не покинет территориальные воды, будут вынуждены идти на таран), был бы уничтожен.

«Поверьте, мы все еще остаемся лидером. Они все еще не могут сравниться с нашими военными. Время от времени они ещё способны выставлять напоказ свои красивые кораблики, но когда дело доходит до игры, все их конструктивные недостатки и нехватка финансирования станут очевидны... Надо просто протаранить русские корабли... лишь чуть-чуть, и они потонут. Если бы дело дошло до боя, ВМС США уничтожили бы российский флот в считанные минуты», - цитирует АвиаПро комментарий американской стороны.

При этом не конкретизируется, кто отличился подобной риторикой в отношении российского флота.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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