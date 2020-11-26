Сброс американской термоядерной бомбы В61-12 показали на видео

Военно-воздушные силы США показали на видео сброс истребителем-бомбардировщиком F-35 имитатора термоядерной бомбы В61-12. Ролик был выложен на YouTube-канале Sleuth Media.

В аннотации к нему говорится, что оружие вышло из бомбоотсека в момент, когда борт, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью, был на высоте 10,5 тысячи фунтов.

Имитатору термоядерной бомбы, содержащему имитаторы ядерных компонентов и неядерные элементы, для достижения цели понадобилось 42 секунды.

На кадрах видно, как B61-12 сразу после сброса летит в свободном падении, но затем у нее в корпусе начинают работать двигатели. Они стабилизируют заряд при вращении, а также гарантируют точность. Эксперты обратили внимание на инерциальную навигационную систему и хвостовое оперение, делающее бомбу управляемой.

B61-12 - глубоко модернизированная версия В61. Разработчики усовершенствовали ее корпус и систему наведения. Мощность у новой версии бомбы такая же, как у предшественницы - 80 километров.

Это оружие военные США должны были получить еще весной 2020 года, но пандемия коронавируса внесла коррективы и изменения в планы военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»