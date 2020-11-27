Военный корабль Норвегии несколько раз вторгся в российские воды

Корабль ВМС Норвегии несколько раз вошел в российские воды. В акватории Северного морского пути, у острова Большевик архипелага Северная Земля, судно «KV Svalbard» сделало подозрительную остановку. Такая новость появилась в российском интернет-сегменте.

В СМИ предположили, что патрульный корабль мог расставить оборудование для слежки за российскими субмаринами. То есть, речь может идти о том, что норвежское судно успешно использует воды Северного морского пути для выполнения собственных задач. Иными словами, Норвегия занимается слежкой за российскими подлодками.

При этом никаких комментариев со стороны российского Минобороны по этому поводу не поступало, пишет avia.pro .

Напомним, что недавно американский эсминец «Джон Маккейн», также вторгся в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. В Минобороны РФ сообщили, что противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» пресек нарушение российской госграницы эсминцем ВМС США.

Источник: Информационное агентство «Informing»