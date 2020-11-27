Фермеры во Франции несут миллиардные убытки из-за ответа РФ на санкции

Во Франции фермеры вынуждены нести многомиллиардные убытки из-за ответа России на санкции Запада. Такие выводы сделали обозреватели издания Infoguerre.

Они задались целью подсчитать убытки, понесенные Францией в результате санкционного противостояния с Россией, и пришли к выводу, что больше всего пострадали именно фермеры. И убытки их исчисляются миллиардами - перекрыть потери не могут те 130 миллионов евро, которые были выделены Еврокомиссией на реализацию 41 программы для продвижения сельскохозяйственной продукции на новых рынках сбыта.

Для авторов публикации не остался незамеченным тот факт, что продуктовое эмбарго положительным образом сказалось на развитии производителей продуктов питания из РФ. Так, по мнению аналитиков, Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы в мире. И, получается, что только выиграла от этого. Санкции стали ее преимуществом.

А что же Франция? Подсчитывает убытки и, похоже, еще долго будет это делать.

«Что касается Франции, то ответные санкции обошлись французским фермерам почти в восемь миллиардов евро», - пояснили журналисты.

Санкции РФ не испугали. Скорее, наоборот, она выиграла от этого.

«То, что с самого начала должно было стать санкциями против РФ, в итоге превратилось в ее сильное конкурентное преимущество», — констатировали аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»