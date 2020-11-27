Украина нанесла первые удары с применением ударных беспилотников Bayraktar TB2

Украина впервые задействовала купленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщает издание Avia.pro.

Первые удары дроны нанесли в ходе учений на полигоне «Широкий лан» близ Николаева. Известно, что военные ВСУ именно на этом объекте отрабатывают военные действия, которые затем будут применены в Донбассе, в зоне проведения Операции объединеных сил.

Издание пишет, что Украина турецкие дроны испытывает в течение недели. И это может быть связано с планами Киева реализовать в Донбассе карабахский сценарий, о котором только и разговоров.

И это не может не настораживать, ведь в случае массированных атак БПЛА самопровозглашенные ДНР и ЛНР просто не смогут им противостоять. Украина при помощи Bayraktar TB2 сможет одержать контроль над неподконтрольной частью Донбасса за считанные дни - менее чем за неделю, считают специалисты.

«Текущая обстановка показывает, что на Донбассе что-то готовится. Учитывая переброску в этот регион нескольких десятков танков, усиление позиций и развёртывание дополнительных сил, очевидно, что ДНР и ЛНР в ближайшем времени могут перестать существовать даже как самопровозглашённые республики», - приводит издание комментарий аналитика.

Ранее появилась информация о том, что Bayraktar TB2 у Турции решил закупить и Казахстан.

Источник: Информационное агентство «Informing»