Россиянам рассказали о вынужденном возврате пенсии

В некоторых случаях в России граждан, получающих пенсии, могут заставить вернуть деньги. О полном или частичном возврате средств речь может идти вследствие допущенной ошибки в расчетах или же из-за недобросовестности самого пенсионера, заявила юрист Максимилиана Гришина.

«Если пенсию начислили умершему человеку, то родственников попросят вернуть средства вполне обоснованно, ведь речь идет о счетной ошибке», - рассказала Гришина в беседе с агентством экономической информации «Прайм».

Юрист привела конкретный пример недобросовестности получателя пенсии. Если, к примеру, человек жил на Севере и получал повышенную пенсию, а потом переехал в другой регион и не уведомил об этом профильные органы, его по причине злоупотребления также могут попросить вернуть деньги.





В целом же, если органы ПФР требуют вернуть переплату в досудебном порядке, следует пойти в ближайшее отделение и узнать причину. Если все верно и пенсионер на самом деле получил больше, чем следовало, следует возместить указанную сумму.

Гришина отметила, что попросить «вернуть» пенсию имеет право только Пенсионный фонд России, так как ни работодатели, ни службы занятости и другие структуры не имеют права просить о возврате средств, которые они человеку не выплачивали.

Как правило, вернуть деньги можно на счет, воспользовавшись выданными реквизитами в ПФР, либо же Фонд будет удерживать средства из следующих пенсионных выплат.

Источник: Информационное агентство «Informing»