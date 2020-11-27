В декабре некоторым россиянам пенсии придут сразу за два месяца

В декабре 2020 года некоторым россиянам пенсии выплатят сразу за два месяца, сообщает Федеральное агентство новостей.

График выплаты пенсий в стране через банки и «Почту России» из-за новогодних праздников будет скорректирован. Некоторые граждане могут в последнем месяце нынешнего года получить выплаты за два месяца - декабрь 2020 и январь 2021 года.

Так, две сразу пенсии получат те, кому по графику ее должны доставлять в период с первое по десятое января.

Россияне на заслуженном отдыхе, которые получают пенсии после этой даты, получат пенсии по графику.

ФАН отмечает, что пенсионеры, ожидающие поступление выплат через «Почту России», должны следить за графиком работы почтовых отделений. Известно, что она в нормальном режиме заработает только с 4 января 2021 года. Поэтому пенсии, которые по графику выплачиваются после этого дня, будут выдавать в первом месяце года.

Источник: Информационное агентство «Informing»