Россиянам пообещали надбавки к пенсиям уже в декабре

Российские пенсионеры, которые до пандемии коронавируса работали, а затем лишились работы, могут рассчитывать на серьезную прибавку к пенсии. Дополнительные выплаты также ждут тех, у кого трудовой стаж более 30 лет, а также пожилых родителей, у которых имеются несовершеннолетние дети.

Пенсионерам, которые во время пандемии коронавируса потеряли работу, надбавка будет за весь период, который они до увольнения занимались активным трудом, сообщает «МК» , ссылаясь на Пенсионный фонд России.

Точная информация касательно насчитанной суммы пенсии после увольнения указана в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Осведомиться о ней также можно, позвонив на номер горячей линии ведомства.

«В декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет», — рассказали в ведомстве.

Дополнительные выплаты также ждут пенсионеров, которые живут в сельской местности. Им будет начислена надбавка в размере 25 процентов от фиксированной пенсии, но не менее 1420 рублей.

Пенсионеры с несовершеннолетними детьми на попечении должны получить помощь в размере 33,3 процентов от пенсии.

Пожилым родителям студентов очных отделений вузов надбавку увеличат на 1 895 рублей, дополнительно к ней будет начислен региональный коэффициент, который в каждом регионе свой.

Источник: Информационное агентство «Informing»