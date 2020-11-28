Россиянам пообещали надбавки к пенсиям уже в декабре

Российские пенсионеры, которые до пандемии коронавируса работали, а затем лишились работы, могут рассчитывать на серьезную прибавку к пенсии. Дополнительные выплаты также ждут тех, у кого трудовой стаж более 30 лет, а также пожилых родителей, у которых имеются несовершеннолетние дети.
Пенсионерам, которые во время пандемии коронавируса потеряли работу, надбавка будет за весь период, который они до увольнения занимались активным трудом, сообщает «МК», ссылаясь на Пенсионный фонд России.
Точная информация касательно насчитанной суммы пенсии после увольнения указана в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Осведомиться о ней также можно, позвонив на номер горячей линии ведомства.
«В декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет», — рассказали в ведомстве.
Дополнительные выплаты также ждут пенсионеров, которые живут в сельской местности. Им будет начислена надбавка в размере 25 процентов от фиксированной пенсии, но не менее 1420 рублей.
Пенсионеры с несовершеннолетними детьми на попечении должны получить помощь в размере 33,3 процентов от пенсии.
Пожилым родителям студентов очных отделений вузов надбавку увеличат на 1 895 рублей, дополнительно к ней будет начислен региональный коэффициент, который в каждом регионе свой.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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