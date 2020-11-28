Sohu: новое российское оружие изменит правила ведения войны

Китайские журналисты, работающие на платформе Sohu, восхищаются достижениями России в ВПК и считают, что новое российское оружие изменит правила ведения войны. Мир сейчас, по их мнению, замер в ожидании зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей».

Этот ЗРК станет во главе линейки таких знаменитых комплексов, как С-300, С-350 и С-400. При этом он превосходит своих предшественников абсолютно по всем параметрам, поэтому Россия, не стесняясь, может назвать его самой совершенной в мире системой противовоздушной обороны.

В отличие от «Триумфа», дальность которого порядка 400 километров, «Прометей» обладает радиусом действия не менее 600 километров. При этом ЗРК под силу выявлять и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду.

Это то, что пока значится в открытых источниках, подчеркивают в Китае. Разумеется, возможности С-500 «Прометей» Россия раскрывать пока не спешит. По слухам, он уже прошел испытания Сирией. Зарекомендовал себя, в целом, неплохо, но некоторые недочеты все же были обнаружены, и сейчас над их исправлением ведется работа.

«Прометей» способен поражать не только боевую авиацию, но и низкоорбитальные спутники, а также баллистические и аэродинамические цели.

Аналитики Sohu констатировали, что разработка «Прометея» уже на стадии завершения. Его принятие на вооружение России в будущем приведет к изменению правил ведения войны, пишет ПолитРоссия.

Источник: Информационное агентство «Informing»