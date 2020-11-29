Россиянам назвали способы получения пенсии в размере 60 тысяч рублей

Сегодня, 00:40

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Россиянам назвали способы получения пенсии в размере 60 тысяч рублей

О том, каким образом россиянам можно получить пенсионные выплаты в размере 60 тысяч рублей, рассказали эксперты. По словам доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, для этой цели гражданам просто необходимо больше откладывать личных средств, передает «Konkurent».

Как отметила доцент РЭУ им. Плеханова, чтобы обеспечить себе достойную старость, граждане должны озадачиться этим вопросом заранее. По словам Людмилы Ивановой-Швец, на данный момент российские пенсии катастрофически отстают от зарубежных, в частности, тех, что приняты в странах Европы. И это несмотря на то, что конвенция Международной организации труда говорит о том, что размер пенсии должен составлять 40 процентов от среднего заработка человека. Однако в действительности пенсионные выплаты в России в лучшем случае составляют лишь 29 процентов от средних зарплат — при среднем значении зарплаты в размере 47,7 тысяч рублей. 

По мнению доцента, увеличить пенсионные выплаты вполне реально — однако для этого необходимо самостоятельно приложить усилия. 

«Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», - заявила Иванова-Швец. 

Она добавила, что можно повысить пенсионные выплаты и без личного накопления — однако для этого надо работать на высокооплачиваемой государственной работе. 

«Чтобы получать пенсию в размере порядка 26,5 тысяч рублей, нужно, чтобы официальная заработная плата работника в течение 40 лет была на уровне 60 тысяч. Это менее реальный вариант, чем если откладывать на пенсию самостоятельно, однако и он возможен», - добавила доцент РЭУ им. Плеханова.

На данный момент средний размер пенсионных выплат по стране не превышает 15 тысяч рублей. Пенсии в размере 60 тысяч рублей существуют и сейчас — однако они доступны только бывшим чиновникам и военнослужащим.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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