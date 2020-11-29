Китайские ученые считают, что коронавирус возник в Индии

Сегодня, 10:30

0

Image 16+
Китайские ученые считают, что коронавирус возник в Индии

Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии.

Как сообщило издание Daily Mail, группа ученых из Китайской академии наук предлагает новую гипотезу относительно происхождения коронавируса нового типа, ставя под сомнение его уханьскую версию. По их словам, вирус зародился в прошлом году в Индии.

Так, китайцы утверждают, что сильная индийская жара поспособствовала появлению нового коронавируса. Люди же подхватили заразу от животных, употребляя одну и ту же воду. Уже после этого ковид попал в Ухань, где впоследствии и был обнаружен.

Ученые обнаружили, что в коронавирусе нового типа каждый раз во время размножения происходит мутация - изменениям подвергаются небольшие участки в его ДНК. По их мнению, исходная версия вируса должна быть с минимальным числом мутаций и это - доказательство не уханьского его происхождения. В Индии, Бангладеш были зафиксированы образцы коронавируса с небольшим уровнем мутаций, что свидетельствует о зарождении вируса где-то в этих странах.


«С мая по июнь 2019 года вторая по продолжительности зафиксированная волна тепла свирепствовала в Северной и Центральной Индии и Пакистане, что вызвало серьёзный водный кризис в этом регионе. Нехватка воды заставляла диких животных, таких как обезьяны, вступать в смертельную борьбу за воду между собой и, несомненно, увеличила вероятность взаимодействия человека и диких животных», - объясняют китайские ученые.

Китайцы напомнили, что у индийцев были несильные проявления инфекции в этот отрезок времени и это поспособствовало тому, что вирус долго оставался незамеченным, а после уже разлетелся по всему миру.

Как утверждают ученые, кроме Индии и Бангладеш, коронавирус мог зародиться в Греции, Австралии, Чехии, Италии, Сербии, США и даже России.

Обозреватели Daily Mail отметили, что новые версии происхождения «короны» появились в обстановке увеличения политической напряжённости между Пекином и Нью-Дели, причиной которой стали пограничные споры. Журналисты полагают, что китайцы стремятся свалить вину за вирус на кого-то другого. Причем, по их словам, это не первое голословное обвинение от китайской стороны. Прежде Пекин заявил, что вирус зародился в США и Италии.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В армии Армении готовят заявление о сдаче Пашиняном Нагорного Карабаха

Сегодня, 11:50

Китайские ученые считают, что коронавирус возник в Индии

Сегодня, 10:30

Sohu: новое российское оружие изменит правила ведения войны

Вчера, 16:35

Фермеры во Франции несут миллиардные убытки из-за ответа РФ на санкции

27-11-2020, 23:45

Украина нанесла первые удары с применением ударных беспилотников Bayraktar TB2

27-11-2020, 23:30

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Военный корабль Норвегии несколько раз вторгся в российские воды

27-11-2020, 10:10

Сброс американской термоядерной бомбы В61-12 показали на видео

26-11-2020, 22:40

В США заявили, что быстро бы уничтожили российские военные корабли

26-11-2020, 22:35

В Карабахе азербайджанцы переоделись в российскую военную форму и устроили провокацию

26-11-2020, 12:20

Армения отказалась от российских систем РЭБ в пользу немецкой техники

26-11-2020, 10:35

Армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

25-11-2020, 23:10

Описан сценарий возможной войны России с США за Крым

25-11-2020, 21:40

Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

25-11-2020, 21:15

Стрелков счел избрание Санду прологом войны за Крым

25-11-2020, 19:25

В Британии предупредили об угрозе Третьей мировой из-за эсминца «Джон Маккейн»

25-11-2020, 17:25

Военкор Пегов рассказал о причинах сдачи Шуши

25-11-2020, 16:35

Ракетный эсминец ВМС США может прорваться в Керченский пролив

25-11-2020, 15:10

WarGonzo: Киев готовит для Донбасса карабахский сценарий

25-11-2020, 10:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров