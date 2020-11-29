Китайские ученые считают, что коронавирус возник в Индии

Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии.

Как сообщило издание Daily Mail, группа ученых из Китайской академии наук предлагает новую гипотезу относительно происхождения коронавируса нового типа, ставя под сомнение его уханьскую версию. По их словам, вирус зародился в прошлом году в Индии.

Так, китайцы утверждают, что сильная индийская жара поспособствовала появлению нового коронавируса. Люди же подхватили заразу от животных, употребляя одну и ту же воду. Уже после этого ковид попал в Ухань, где впоследствии и был обнаружен.

Ученые обнаружили, что в коронавирусе нового типа каждый раз во время размножения происходит мутация - изменениям подвергаются небольшие участки в его ДНК. По их мнению, исходная версия вируса должна быть с минимальным числом мутаций и это - доказательство не уханьского его происхождения. В Индии, Бангладеш были зафиксированы образцы коронавируса с небольшим уровнем мутаций, что свидетельствует о зарождении вируса где-то в этих странах.

«С мая по июнь 2019 года вторая по продолжительности зафиксированная волна тепла свирепствовала в Северной и Центральной Индии и Пакистане, что вызвало серьёзный водный кризис в этом регионе. Нехватка воды заставляла диких животных, таких как обезьяны, вступать в смертельную борьбу за воду между собой и, несомненно, увеличила вероятность взаимодействия человека и диких животных», - объясняют китайские ученые.

Китайцы напомнили, что у индийцев были несильные проявления инфекции в этот отрезок времени и это поспособствовало тому, что вирус долго оставался незамеченным, а после уже разлетелся по всему миру.

Как утверждают ученые, кроме Индии и Бангладеш, коронавирус мог зародиться в Греции, Австралии, Чехии, Италии, Сербии, США и даже России.

Обозреватели Daily Mail отметили, что новые версии происхождения «короны» появились в обстановке увеличения политической напряжённости между Пекином и Нью-Дели, причиной которой стали пограничные споры. Журналисты полагают, что китайцы стремятся свалить вину за вирус на кого-то другого. Причем, по их словам, это не первое голословное обвинение от китайской стороны. Прежде Пекин заявил, что вирус зародился в США и Италии.

Источник: Информационное агентство «Informing»